Infortunio Gagliolo | problemi fisici per il difensore in Atalanta-Parma

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Piove sul bagnato in casadopo le tante defezioni negli ultimi giorni. Si ferma Riccardonel corso della gara contro l’Piove sul bagnato in casadopo gli ultimi probemi nei giorni precedenti alla gara contro l’. Voci di esonero (poi rientrate) per Liverani e tanti giocatori out perverso la gara contro i bergamaschi. Come se non bastasse si aggiunge anche l’di Riccardoal 33? e al suo posto dentro Giuseppe Pezzella. Leggi su Calcionews24.com