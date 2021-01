Il Meteo in Italia per la Befana, neve a bassa quota: allerta in dodici regioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nevicate fino ai 200 metri, temporali forti, temperature in brusco calo e allerta Meteo su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Basilicata : queste le principali previsioni per l’Italia di questo mercoledì 6 gennaio 2021 giorno della Befana. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 5 gennaio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 6 gennaio, giorno della Befana, è attivo un avviso di Meteo avverso su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise per nevicate tra i 200 e gli 800 metri di quota e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nevicate fino ai 200 metri, temporali forti, temperature in brusco calo esu Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Basilicata : queste le principali previsioni per l’di questo mercoledì 6 gennaio 2021 giorno della. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 5 gennaio, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 6 gennaio, giorno della, è attivo un avviso diavverso su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise per nevicate tra i 200 e gli 800 metri die ...

