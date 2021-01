Fughe dalla quarantena, Zaia: “Mettete a rischio centinaia di vite” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come se non bastasse, ad aggiungersi alla nutrita flotta di coloro che non rispettano le normative anti-Covid, assembrandosi incuranti delle disposizioni ministeriali, adesso si aggiungono anche coloro che, positivi al Covid e con obbligo di quarantena, escono tranquillamente da casa, con il pericolo altissimo di poter contagiare centinaia di persone. Zaia lamenta: “Non episodi isolati, ma centinaia e centinaia di casi”. Il Veneto lancia dunque l’allarme sui “positivi in quarantena che si danno alla macchia. Danno numeri di telefono sbagliati ai controlli, sono positivi che non rispondono alle telefonate a casa”, ha chiarito Luca Zaia. “Così mettiamo a rischio la vita”, ha tuonato il presidente della Regione. Ma i “furbetti della ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Come se non bastasse, ad aggiungersi alla nutrita flotta di coloro che non rispettano le normative anti-Covid, assembrandosi incuranti delle disposizioni ministeriali, adesso si aggiungono anche coloro che, positivi al Covid e con obbligo di, escono tranquillamente da casa, con il pericolo altissimo di poter contagiaredi persone.lamenta: “Non episodi isolati, madi casi”. Il Veneto lancia dunque l’allarme sui “positivi inche si danno alla macchia. Danno numeri di telefono sbagliati ai controlli, sono positivi che non rispondono alle telefonate a casa”, ha chiarito Luca. “Così mettiamo ala vita”, ha tuonato il presidente della Regione. Ma i “furbetti della ...

