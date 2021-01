Dakar 2021, Nasser Al-Attiyah vince ancora ed attacca Stéphane Peterhansel in classifica (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La carovana della 43^ edizione della Dakar arriva a Riyad, località scelta per l’arrivo della la quarta tappa. Anche oggi lo spettacolo non è mancato nella classifica riservata alle auto. Nel deserto dell’Arabia Saudita, Toyota e Mini hanno battagliato fino all’ultimo metro. Il francese Stéphane Peterhansel, plurivincitore della Dakar e leader indiscusso della manifestazione dalla seconda stage, ha completato la tappa odierna 11 secondi da Nasser Al-Attiyah. L’arabo di casa Toyota conquista la terza vittoria consecutiva completando i 337 chilometri cronometrati in 02H 35? 59”. Il successo non è stato però scontato. Il nativo dello Stato del Qatar ha lottato per tutta la giornata con la già citata Mini di Peterhansel e la Toyota gemella sudafricano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La carovana della 43^ edizione dellaarriva a Riyad, località scelta per l’arrivo della la quarta tappa. Anche oggi lo spettacolo non è mancato nellariservata alle auto. Nel deserto dell’Arabia Saudita, Toyota e Mini hanno battagliato fino all’ultimo metro. Il francese, plurivincitore dellae leader indiscusso della manifestazione dalla seconda stage, ha completato la tappa odierna 11 secondi daAl-. L’arabo di casa Toyota conquista la terza vittoria consecutiva completando i 337 chilometri cronometrati in 02H 35? 59”. Il successo non è stato però scontato. Il nativo dello Stato del Qatar ha lottato per tutta la giornata con la già citata Mini die la Toyota gemella sudafricano ...

