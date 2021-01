Covid, se non c'è un focolaio in città il sindaco non può chiudere la scuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale, dall'11 al 16 gennaio superiori a scuola almeno al 50%, Dad dal 7 al 9. TESTO Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale, dall'11 al 16 gennaio superiori aalmeno al 50%, Dad dal 7 al 9. TESTO

HuffPostItalia : Negazionista si ammala di covid: 'Ho sbagliato. Non fate come me. Il virus è brutale' - capuanogio : ?? L’assessore regionale all’emergenza #Covid della Regione #Piemonte a @QSVS_Official: “#MilanJuve si giocherà. Ho… - matteosalvinimi : Prima li hanno chiusi, poi hanno dovuto investire per garantire le misure anti-Covid, infine li hanno sigillati nuo… - rosaroccaforte : PERCHÉ MIGLIAIA DI AMERICANI, nonostante le restrizioni, nonostante la Covid, nonostante la crisi economia, nonosta… - FabrizioDamian2 : @fabbricainter Allora andassero a fare in culo, sti cinesi.una volta l’fpf, un’altra il covid.Non se ne può più -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid, non solo allergici. Ecco chi va vaccinato con cautela La Repubblica Leadership “infinita” ai tempi del Covid: la pandemia è un’occasione di crescita

L’ultimo libro di Chris Lewis, «The infinite leader», scritto a quattro mani con Pippa Malmgren, economista ed ex consigliera della Casa Bianca ...

Qual è il momento in cui chi ha il Covid-19 è più contagioso?

In quale momento, nel caso ovviamente fossimo infetti da Sars-CoV-2, siamo più contagiosi? Molti ancora non lo hanno capito bene, correndo a farsi tamponi antigenici rapidi prima di qualsiasi appuntam ...

L’ultimo libro di Chris Lewis, «The infinite leader», scritto a quattro mani con Pippa Malmgren, economista ed ex consigliera della Casa Bianca ...In quale momento, nel caso ovviamente fossimo infetti da Sars-CoV-2, siamo più contagiosi? Molti ancora non lo hanno capito bene, correndo a farsi tamponi antigenici rapidi prima di qualsiasi appuntam ...