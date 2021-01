Chelsea, Giroud sul futuro: “Il mio contratto è in scadenza, faremo i conti a fine anno” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Il futuro, almeno quello prossimo, della mia carriera lo vedo al Chelsea. Sappiamo che le cose nel calcio vanno velocemente, nel bene e nel male. Ma io voglio mantenere la calma e concentrarmi sul campo. Il mio contratto con il Chelsea scade il prossimo giugno, anche se abbiamo ancora un anno di opzione“. L’attaccante del Chelsea Olivier Giroud pensa solo ai Blues e allontana ogni scelta per il futuro a fine stagione. Intervistato dai microfoni di Dauphiné Libéré il francese ha ribadito: “faremo i conti alla fine dell’anno. Ma ancora una volta, ho l’ambizione di vincere qualcosa con il Chelsea in questa stagione perché ho grandi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Il, almeno quello prossimo, della mia carriera lo vedo al. Sappiamo che le cose nel calcio vvelocemente, nel bene e nel male. Ma io voglio mantenere la calma e concentrarmi sul campo. Il miocon ilscade il prossimo giugno, anche se abbiamo ancora undi opzione“. L’attaccante delOlivierpensa solo ai Blues e allontana ogni scelta per ilstagione. Intervistato dai microfoni di Dauphiné Libéré il francese ha ribadito: “alladell’. Ma ancora una volta, ho l’ambizione di vincere qualcosa con ilin questa stagione perché ho grandi ...

GoalItalia : Non sarà #Giroud il nome nuovo per l'attacco della Juventus ? [ ? @romeoagresti & @NizaarKinsella] - sportface2016 : #Chelsea | #Giroud sul futuro: 'Il mio contratto è in scadenza' - zazoomblog : Giroud ha le idee chiare: “Futuro al Chelsea ed Europeo. Poi…” - #Giroud #chiare: #“Futuro #Chelsea… - ItaSportPress : Giroud ha le idee chiare: 'Futuro al Chelsea ed Europeo. Poi...' - - junews24com : Giroud-Juve: c’è una novità legata all’attaccante francese. Ultimissime -