Campania ritorna in zona gialla dal 7 gennaio: De Luca non applicherà nuove restrizioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo quasi due mesi tra zona rossa ed arancione, la Campania, da domani 7 gennaio, tornerà ufficialmente in zona gialla. Grazie alle misure restrittive, ora la Regione ha un numero di contagiati inferiore rispetto a molte Regioni. Questa volta, quindi, non arriveranno ulteriori provvedimenti restrittivi da parte del governatore della Campania Vincenzo De Luca, il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Dopo quasi due mesi trarossa ed arancione, la, da domani 7, tornerà ufficialmente in. Grazie alle misure restrittive, ora la Regione ha un numero di contagiati inferiore rispetto a molte Regioni. Questa volta, quindi, non arriveranno ulteriori provvedimenti restrittivi da parte del governatore dellaVincenzo De, il L'articolo

stormi1904 : RT @La7tv: #lariachetira Semaforo rosso per la scuola in Campania, qui si ritorna in classe gradualmente solo dall'11 gennaio. Gli attivist… - patriziagatto3 : RT @La7tv: #lariachetira Semaforo rosso per la scuola in Campania, qui si ritorna in classe gradualmente solo dall'11 gennaio. Gli attivist… - La7tv : #lariachetira Semaforo rosso per la scuola in Campania, qui si ritorna in classe gradualmente solo dall'11 gennaio.… - Sunxtommox : @ssofthar io che sono della Campania non saprei, perchè a quanto pare l'11 ritorna l'infanzia e metà delle elementa… - k1ngsdead : idrosborrata comunque in campania si ritorna a scuola il 25 un bacio a Tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Campania ritorna COVID-19, RITORNO GRADUALE "IN PRESENZA" A SCUOLA DALL'11 GENNAIO - Primo Piano Regione Campania Scuola: domani in classe 5 milioni di studenti, resta la DAD in Campania

Domani, dopo la pausa per le vacanze di Natale, torneranno a scuola 5 milioni di studenti italiani. Sono i bambini della scuola dell'infanzia, delle elementari e delle medie. Rientro posticipato a lun ...

Previsioni Meteo domani giovedì 7 gennaio | SOLE POCO E AL NORD

Nella giornata di domani previsioni meteo giovedì 7 gennaio, al nord tempo in generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite ...

Domani, dopo la pausa per le vacanze di Natale, torneranno a scuola 5 milioni di studenti italiani. Sono i bambini della scuola dell'infanzia, delle elementari e delle medie. Rientro posticipato a lun ...Nella giornata di domani previsioni meteo giovedì 7 gennaio, al nord tempo in generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite ...