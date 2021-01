Benedetta Rossi, la ricetta light della torta all’arancia senza uova (Di giovedì 7 gennaio 2021) Una ricetta gustosa e facile per non rinunciare ai dolci ma senza appesantirci dopo le feste natalizie: la ciambella all’arancia in versione light senza le uova della cuoca marchigiana Benedetta… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Unagustosa e facile per non rinunciare ai dolci maappesantirci dopo le feste natalizie: la ciambellain versionelecuoca marchigiana… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

BabylonianDream : Lundini ha intervistato pure Benedetta Rossi e lo scopro solo adesso - giuliasalemy_ : RT @MFederica97: Ma me ne sbatto il topocazzo di Cecilia che cucina. NON È MICA BENEDETTA ROSSI E QUESTO NON È UN PROGRAMMA DI CUCINA, PRON… - robertafatta1 : RT @MFederica97: Ma me ne sbatto il topocazzo di Cecilia che cucina. NON È MICA BENEDETTA ROSSI E QUESTO NON È UN PROGRAMMA DI CUCINA, PRON… - MFederica97 : Ma me ne sbatto il topocazzo di Cecilia che cucina. NON È MICA BENEDETTA ROSSI E QUESTO NON È UN PROGRAMMA DI CUCIN… -