Assistente di volo violentata e trovata morta dopo Capodanno: 11 uomini accusati di stupro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono undici gli uomini indagati per lo stupro di una giovane Assistente di volo, trovata morta nella sua stanza di albergo il 1 gennaio 2021. I retroscena sono agghiaccianti Sono sconcertanti i retroscena emersi in seguito al ritrovamento del cadavere di un’Assistente di volo della Pgilippine Airlines, violentata ad una festa di Capodanno e uccisa. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono undici gliindagati per lodi una giovanedinella sua stanza di albergo il 1 gennaio 2021. I retroscena sono agghiaccianti Sono sconcertanti i retroscena emersi in seguito al ritrovamento del cadavere di un’didella Pgilippine Airlines,ad una festa die uccisa. L'articolo NewNotizie.it.

Hostess 23enne trovata morta: 11 uomini accusati di stupro e omicidio

Una giovane hostess di 23 anni è stata trovata morta nella vasca da bagno di una camera d'Hotel. 11 uomini indagati di stupro e omicidio.

