Ultime Notizie Roma del 05-01-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio i veti incrociati nella maggioranza il barometro del governo assegna ancora crisi in arrivo Se si va a votare rischiamo di perdere i fondi europei del ricoveri E l’allarme di Di Maio che in vita con te ad andare avanti e affrontare i tempi difficili che attendono il paese il nuovo piano del tesoro per i ricoveri atteso per stasera o per domani ma non è ancora stato convocato il Consiglio dei Ministri che dovrà esaminarlo in ordine sparso per le scuole E la ministra Azzolina sicura che elementari e medie Torneranno in classe al sette le superiori il 11 visto che il problema dei trasporti è stato risolto ma il Piemonte Preferisce attendere il 18 mentre Veneto Friuli Venezia Giulia De Marchi il 31 gennaio in Trentino anche le superiori riaprono giovedì dal 7 gennaio le nuove ...