Rowan Atkinson: il celebre Mr. Bean contro la cancel culture: "Mi terrorizza" (Di martedì 5 gennaio 2021) Rowan Atkinson è intervenuto nel dibattito relativo alla cancel culture e ha espresso la sua contrarietà nei confronti di questa tematica molto dibattuta in tempi recenti: e su Mr. Bean dice 'Sono stanco di interpretarlo'. Rowan Atkinson è stato protagonista di una lunga intervista con Radio Times. Come riportato da Variety, il celebre volto di Mr. Bean si è espresso relativamente alla cancel culture e ha espresso tutta la sua contrarietà nei confronti di questa tematica assai dibattuta in tempi recenti. L'attore inglese ha dichiarato: "Il problema che abbiamo online è che un algoritmo decide cosa vogliamo e dobbiamo vedere. Tutto questo finisce per creare un punto di vista troppo semplificato sulla ...

