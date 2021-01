Roma a caccia di rinforzi sugli esterni: occhi in casa Lille, avviati i contatti per Zeki Celik (Di martedì 5 gennaio 2021) I giallorossi sarebbero sulle tracce del terzino turco classe 1997: la sua valutazione di mercato è di 15 milioni di euro. Leggi su 90min (Di martedì 5 gennaio 2021) I giallorossi sarebbero sulle tracce del terzino turco classe 1997: la sua valutazione di mercato è di 15 milioni di euro.

SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Nuove difficoltà per Virginia Raggi, il piano di superamento dei campi rom è un flop e così il Comune prova a sistemare i n… - PaoloPaolacci1 : RIMANERE SOSPESI Rimanere sospesi come stampe eterne a caccia di idee a ridosso del cuore per sempre e per amore d… - VanniRestelli : RT @Massimo10489625: ???? A SPESE SUE O DI CHI? Il piano case per i rom fa flop? La Raggi ora li mette in hotel « Nuove difficoltà per Virg… - Massimo10489625 : ???? A SPESE SUE O DI CHI? Il piano case per i rom fa flop? La Raggi ora li mette in hotel « Nuove difficoltà per V… - 202020Giacomo : @luigidimaio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma caccia Calcio Femminile: la Roma a caccia del primo trofeo ForzaRoma.info Roma a caccia di rinforzi sugli esterni: occhi in casa Lille, avviati i contatti per Zeki Celik

Spunta un nome nuovo per il mercato della Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sport i giallorossi per rinforzare la batteria di esterni bassi a disposizione di ...

Calciomercato Serie A, le big a caccia di occasioni

I bianconeri hanno bisogno anche di un calciatore di qualità in mezzo al campo. Un laterale destro e un trequartista sono gli obiettivi della Roma, mentre l’Atalanta attende pretendenti per Papu Gomez ...

Spunta un nome nuovo per il mercato della Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sport i giallorossi per rinforzare la batteria di esterni bassi a disposizione di ...I bianconeri hanno bisogno anche di un calciatore di qualità in mezzo al campo. Un laterale destro e un trequartista sono gli obiettivi della Roma, mentre l’Atalanta attende pretendenti per Papu Gomez ...