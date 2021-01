Per volare e viaggiare serve il vaccino (Di martedì 5 gennaio 2021) In principio fu Emirates, che il 15 aprile di quest'anno diventava la prima compagnia aerea al mondo ad effettuare i test rapidi per il Covid-19 direttamente in aeroporto, agli imbarchi: senza un responso negativo, i passeggeri in partenza da Dubai sugli aerei del vettore emiratino non venivano autorizzati a salire a bordo. Da allora sono passati otto mesi, la pandemia da Covid-19 ha impattato in maniera drammatica sulle compagnie aeree di tutto il mondo e ciò che allora faceva notizia a livello globale (verificare la negatività al Covid prima di intraprendere un viaggio) sta diventando la normalità: anche per vettori molto meno blasonati del colosso di Dubai. Tra tamponi obbligatori, passaporti sanitari, corridoi turistici e voli "Covid-free", sulle rotte dei cieli si gioca una battaglia contro il virus che ha l'obiettivo supremo di permetterci, di nuovo, di viaggiare ... Leggi su panorama (Di martedì 5 gennaio 2021) In principio fu Emirates, che il 15 aprile di quest'anno diventava la prima compagnia aerea al mondo ad effettuare i test rapidi per il Covid-19 direttamente in aeroporto, agli imbarchi: senza un responso negativo, i passeggeri in partenza da Dubai sugli aerei del vettore emiratino non venivano autorizzati a salire a bordo. Da allora sono passati otto mesi, la pandemia da Covid-19 ha impattato in maniera drammatica sulle compagnie aeree di tutto il mondo e ciò che allora faceva notizia a livello globale (verificare la negatività al Covid prima di intraprendere un viaggio) sta diventando la normalità: anche per vettori molto meno blasonati del colosso di Dubai. Tra tamponi obbligatori, passaporti sanitari, corridoi turistici e voli "Covid-free", sulle rotte dei cieli si gioca una battaglia contro il virus che ha l'obiettivo supremo di permetterci, di nuovo, di...

Dpcm: nuove le regole per gli spostamenti dal 7 al 15 gennaio

Con la fine delle misure in vigore da prima di Natale, l’Italia sarà in zona gialla il 7 e l’8 gennaio, e in arancione fino al 10. Poi si tornerà alla divisione in zone.

