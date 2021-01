Nucleare | ok alle aree idonee per il deposito dei rifiuti Ecco la mappa

(Di martedì 5 gennaio 2021) E’ arrivato il via libera, con il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del ministero dell’Ambiente, alla Sogin per la pubblicazione della Carta nazionale dellepotenzialmente(Cnapi)...

jacopogiliberto : @Giorgio_Mas @CarloCalenda il mio articolo era pronto dalle 20 di ieri sera, con ritocco alle 0,30 di stanotte. qu… - Gianmar26145917 : RT @ChiodiDonatella: L'#IRAN SEQUESTRA UNA #NAVE #SUDCOREANA E RIPRENDE L'ARRICCHIMENTO DELL'#URANIO La #petroliera bloccata dai #Pasdaran… - FabryWrath : RT @ChiodiDonatella: L'#IRAN SEQUESTRA UNA #NAVE #SUDCOREANA E RIPRENDE L'ARRICCHIMENTO DELL'#URANIO La #petroliera bloccata dai #Pasdaran… - arquer12 : RT @ChiodiDonatella: L'#IRAN SEQUESTRA UNA #NAVE #SUDCOREANA E RIPRENDE L'ARRICCHIMENTO DELL'#URANIO La #petroliera bloccata dai #Pasdaran… - _8Debora_ : RT @ChiodiDonatella: L'#IRAN SEQUESTRA UNA #NAVE #SUDCOREANA E RIPRENDE L'ARRICCHIMENTO DELL'#URANIO La #petroliera bloccata dai #Pasdaran… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare alle

E' arrivato il via libera, con il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del ministero dell'Ambiente, alla Sogin per la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi).L'Iran ha prodotto il 20% di uranio arricchito in 12 ore. Lo ha annunciato il portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana di Teheran, Behrouz Kamalvandi, citato dall'agenzia Irna: "Po ...