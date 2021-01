Meridbulloni, gli operai stabiesi portano il presidio in Consiglio Regionale (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Gli operai stabiesi non mollano e fanno sentire la loro voce direttamente al Centro Direzionale di Napoli, presidiando l’esterno del Consiglio Regionale della Campania: “Vogliamo buone notizie” spiegano. Sono arrivati a Napoli da Castellammare di Stabia, intorno alle 10 di questa mattina, portando con se ogni singolo istante dei loro 19 giorni di presidio, al freddo e al gelo in attesa di risposte, all’esterno dello stabilimento del Gruppo Fontana di Corso De Gasperi. operai e sindacati chiedono così alle istituzioni regionali di non abbassare la guardia rispetto al “ricatto” ricevuto in piena pandemia. Quando lo scorso 18 dicembre, a sorpresa, l’azienda del gruppo brianzolo ha comunicato ai lavoratori stabiesi la decisione di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Glinon mollano e fanno sentire la loro voce direttamente al Centro Direzionale di Napoli, presidiando l’esterno deldella Campania: “Vogliamo buone notizie” spiegano. Sono arrivati a Napoli da Castellammare di Stabia, intorno alle 10 di questa mattina, portando con se ogni singolo istante dei loro 19 giorni di, al freddo e al gelo in attesa di risposte, all’esterno dello stabilimento del Gruppo Fontana di Corso De Gasperi.e sindacati chiedono così alle istituzioni regionali di non abbassare la guardia rispetto al “ricatto” ricevuto in piena pandemia. Quando lo scorso 18 dicembre, a sorpresa, l’azienda del gruppo brianzolo ha comunicato ai lavoratorila decisione di ...

