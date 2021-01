LIVE Calciomercato, DIRETTA 5 gennaio: la Roma torna su El Shaarawy. La Fiorentina a caccia di uno tra Caicedo e Piatek (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.59 LECCE – Doppio colpo in dirittura d’arrivo per i salentini. E’ quasi fatta per Fabio Pisacane dal Cagliari e per l’attaccante italo-svedese del Sirius Stefano Vecchia. 09.48 Fiorentina – La società di Rocco Commisso sta lavorando anche in uscita. Possibile la partenza del terzino Lirola in direzione Marsiglia. 09.39 Roma – I giallorossi molto attivi vanno a caccia di un rinforzo nel reparto offensivo. Il nome più gettonato è quello di El Shaarawy. La società capitolina sarebbe anche sulle tracce del centrocampista dell’Everton Bernard e del difensore del River Plate Montiel. 09.26 LAZIO – I biancocelesti sono alla ricerca di un difensore. Nel mirino di Tare, secondo quanto riporta Gazzetta, sono finiti Ricca del Bruges, il croato del ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.59 LECCE – Doppio colpo in dirittura d’arrivo per i salentini. E’ quasi fatta per Fabio Pisacane dal Cagliari e per l’attaccante italo-svedese del Sirius Stefano Vecchia. 09.48– La società di Rocco Commisso sta lavorando anche in uscita. Possibile la partenza del terzino Lirola in direzione Marsiglia. 09.39– I giallorossi molto attivi vanno adi un rinforzo nel reparto offensivo. Il nome più gettonato è quello di El. La società capitolina sarebbe anche sulle tracce del centrocampista dell’Everton Bernard e del difensore del River Plate Montiel. 09.26 LAZIO – I biancocelesti sono alla ricerca di un difensore. Nel mirino di Tare, secondo quanto riporta Gazzetta, sono finiti Ricca del Bruges, il croato del ...

DiMarzio : LIVE #Calciomercato #SerieC e #SerieD | Cavese: in arrivo Bubas dalla Juve Stabia. Legnano: ecco Laurenti e Stefane… - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Nainggolan ufficiale al Cagliari. Juventus, idea Papu Gomez se esce Bernardeschi… - cn1926it : CALCIOMERCATO LIVE – #Juve alla ricerca di un centravanti low cost: idea #Quagliarella - zazoomblog : LIVE Calciomercato DIRETTA 5 gennaio: Juventus molto attiva. Per l’attacco spunta l’ipotesi Quagliarella -… - VoceGiallorossa : ??LIVE MERCATO - Manchester United, apertura per cedere Pogba alla Juventus. No allo scambio con Ramsey. Rojo verso… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Calciomercato Calciomercato LIVE: ultime notizie di mercato, trattative e novità in tempo reale Goal.com CALCIOMERCATO LIVE | Nainggolan ufficiale al Cagliari. Juventus, idea Papu Gomez se esce Bernardeschi

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Stanno per riaprirsi le porte del calciomercato con molte formazioni pronte a rinforzarsi in vista di una seconda parte di st ...

Calciomercato Sampdoria LIVE: tutte le notizie e le trattative di giornata

Calciomercato Sampdoria LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato blucerchiato ...

@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Stanno per riaprirsi le porte del calciomercato con molte formazioni pronte a rinforzarsi in vista di una seconda parte di st ...Calciomercato Sampdoria LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato blucerchiato ...