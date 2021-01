Le offese di Antonella Elia a Samantha de Grenet da condannare, Signorini nel mirino? (Di martedì 5 gennaio 2021) Le offese di Antonella Elia a Samantha de Grenet sono da condannare, ma vogliamo parlare di Alfonso Signorini che ha fatto andare la sua opinionista a ruota libera contro una sua concorrente? L’edizione 2020 di questo Grande Fratello Vip 2020 sta facendo discutere ogni settimana e se nei giorni scorsi si parlava della disparità di trattamento tra Samantha de Grenet e altri concorrenti espulsi prima di lei, cosa succederà adesso ad Antonella Elia? L’opinionista è stata costretta a bloccare i commenti sotto i suoi ultimi post su Instagram e tutto perché è stata presa di mira dai fan della De Grenet e non solo. Il suo attacco gratuito è stato un vero e proprio atto di bullismo che ha ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Ledidesono da, ma vogliamo parlare di Alfonsoche ha fatto andare la sua opinionista a ruota libera contro una sua concorrente? L’edizione 2020 di questo Grande Fratello Vip 2020 sta facendo discutere ogni settimana e se nei giorni scorsi si parlava della disparità di trattamento tradee altri concorrenti espulsi prima di lei, cosa succederà adesso ad? L’opinionista è stata costretta a bloccare i commenti sotto i suoi ultimi post su Instagram e tutto perché è stata presa di mira dai fan della Dee non solo. Il suo attacco gratuito è stato un vero e proprio atto di bullismo che ha ...

