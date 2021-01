In Italia Android 11 sui Samsung Galaxy S10 Lite: G770FFXXU3DTL1 (Di martedì 5 gennaio 2021) Una quindicina di giorni fa vi avevamo segnalato la disponibilità di Android 11 per i Samsung Galaxy S10 Lite, sebbene nel mercato spagnolo (ve ne avevamo parlato in questo articolo). La notizia del giorno farà felici i possessori Italiani del terminale, che possono finalmente anch’essi accogliere l’aggiornamento. Il firmware è contrassegnato dalla sigla G770FFXXU3DTL1, ed include la patch di sicurezza di dicembre 2020. Non mancano, come potete immaginare, tutte le novità di Android 11, oltre che della più recente interfaccia proprietaria del colosso di Seul (nuova UI ridisegnata, animazioni di sistema inedite, miglioramenti della personalizzazione e della schermata di blocco). L’aggiornamento ha iniziato a diffondersi via OTA (Over-The-Air), ed immaginiamo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Una quindicina di giorni fa vi avevamo segnalato la disponibilità di11 per iS10, sebbene nel mercato spagnolo (ve ne avevamo parlato in questo articolo). La notizia del giorno farà felici i possessorini del terminale, che possono finalmente anch’essi accogliere l’aggiornamento. Il firmware è contrassegnato dalla sigla, ed include la patch di sicurezza di dicembre 2020. Non mancano, come potete immaginare, tutte le novità di11, oltre che della più recente interfaccia proprietaria del colosso di Seul (nuova UI ridisegnata, animazioni di sistema inedite, miglioramenti della personalizzazione e della schermata di blocco). L’aggiornamento ha iniziato a diffondersi via OTA (Over-The-Air), ed immaginiamo ...

