Il governo è una vergogna nazionale: anche i giornalisti di sinistra ora scaricano Conte (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo spettacolo indecente del governo su vaccini, scuola e Recovery Fund è diventato indifendibile. E così anche penne fino all’altro giorno schierate a sinistra distillano veleno contro il Conte bis. L’immobilismo di palazzo Chigi da un lato, l’indecisione del premier e il tira-e-molla messo in atto da Matteo Renzi e dai suoi ministri in piena pandemia rappresentano davvero un teatrino indigeribile. Inascoltato l’appello di Mattarella Ripreso per di più a pochi giorni dall’appello del presidente Sergio Mattarella la notte di Capodanno: è tempo di costruttori, non inseguite interessi di parte… parole al vento. Perché immediatamente sono ripresi i consueti giochi di potere, con gli italiani sempre più attoniti dinanzi ai continui “stop and go” imposti dalla maggioranza. Giannini: vergogna ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo spettacolo indecente delsu vaccini, scuola e Recovery Fund è diventato indifendibile. E cosìpenne fino all’altro giorno schierate adistillano veleno contro ilbis. L’immobilismo di palazzo Chigi da un lato, l’indecisione del premier e il tira-e-molla messo in atto da Matteo Renzi e dai suoi ministri in piena pandemia rappresentano davvero un teatrino indigeribile. Inascoltato l’appello di Mattarella Ripreso per di più a pochi giorni dall’appello del presidente Sergio Mattarella la notte di Capodanno: è tempo di costruttori, non inseguite interessi di parte… parole al vento. Perché immediatamente sono ripresi i consueti giochi di potere, con gli italiani sempre più attoniti dinanzi ai continui “stop and go” imposti dalla maggioranza. Giannini:...

VittorioSgarbi : #divieti #governodidisperati Gialla, arancione, rossa, bianca. Questi stanno a giocare con i pastelli. E tra un Dp… - AndreaOrlandosp : Non invidio affatto chi dovrà argomentare la tempestività di una crisi di governo prodotta in questo preciso momento storico. - MassimGiannini : Capisco tutte le difficoltà, ma che a tre giorni dalla teorica riapertura della #scuola sia esploso l’ennesimo caos… - robertocavaglia : RT @MassimGiannini: Capisco tutte le difficoltà, ma che a tre giorni dalla teorica riapertura della #scuola sia esploso l’ennesimo caos den… - uomoinbabbucce : @SensoDiNausea Vedon più fascismo ne #lamolisana che in un governo che arbitrariamente calpesta la costituzione, es… -

Ultime Notizie dalla rete : governo una Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 | www.governo.it Governo Governo: Salvini, se non sono in grado si facciano da parte

MILANO, 05 GEN - "Se non sono in grado di governare, si facciano da parte. Noi siamo pronti, abbiamo già una squadra pronta". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini prima della sua visita all ...

Governo, Renzi: “Italia Viva non vuole poltrone, con Conte problema politico”

Nel momento in cui il Governo è alle prese con le misure per contenere il Covid e la distribuzione dei vaccini per combatterlo, si delinea lo scenario di una crisi. Per i rapporti (sempre più tesi) fr ...

MILANO, 05 GEN - "Se non sono in grado di governare, si facciano da parte. Noi siamo pronti, abbiamo già una squadra pronta". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini prima della sua visita all ...Nel momento in cui il Governo è alle prese con le misure per contenere il Covid e la distribuzione dei vaccini per combatterlo, si delinea lo scenario di una crisi. Per i rapporti (sempre più tesi) fr ...