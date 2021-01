‘Gf Vip 5’ | le prime parole di Natalia Paragoni dopo la diffida nei confronti del programma

Leggi su isaechia

(Di martedì 5 gennaio 2021) Non ha più voglia di mettere la sua vita sotto i riflettori, che ieri sera non si è presentata nella Casa del Grande Fratello Vip 5 per incontrare nuovamente per il suo fidanzato Andrea Zelletta e dargli qualche spiegazione in più sul chiacchiericcio alimentato da Dayane Mello su un presunto tradimento ai danni dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ma non solo! La giovane ha scelto addirittura dire ildall’affrontare l’argomento, con o senza di lei. Una presa di posizione che ha diviso il pubblico in ascolto, ma che a quanto pare ha convinto Andrea, certo chevoglia un confronto lontano dalle telecamere di Canale 5. E a giudicare dallescritte dallasui social, Zelletta sembra aver centrato ...