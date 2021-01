Gerry Scotti, la bellissima novità dal figlio Edoardo: è la sua prima volta! (Di martedì 5 gennaio 2021) Il noto conduttore televisivo, Gerry Scotti, gioisce per la prima volta. Dopo un anno molto particolare per la sua famiglia, arriva una bella notizia. Proprio qualche giorno fa, il conduttore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 5 gennaio 2021) Il noto conduttore televisivo,, gioisce per lavolta. Dopo un anno molto particolare per la sua famiglia, arriva una bella notizia. Proprio qualche giorno fa, il conduttore… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

pazzipergerry : Abbiamo notizie su @CadutaLiberaTv ? #cadutalibera @Gerry_Scotti @CinguettaTV - pazzipergerry : RT @Giadac95: Quanto vorrei avere come nonno Gerry Scotti. ?? - pazzipergerry : RT @LucaFiorese4: @Striscia @Gerry_Scotti Auguroni Gerry????. Non vediamo l'ora di rivederti sul tuo amatissimo Bancone di striscia, ma non s… - LucaFiorese4 : @Striscia @Gerry_Scotti Auguroni Gerry????. Non vediamo l'ora di rivederti sul tuo amatissimo Bancone di striscia, ma non saltarci sopra ???? - Giadac95 : Quanto vorrei avere come nonno Gerry Scotti. ?? -