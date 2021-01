Crisi di governo e riapertura delle scuole: Conte e Azzolina ad un bivio (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri concluso in tarda serata con la mediazione del premier Conte sulla riapertura delle scuole rappresenta una tregua, ma non certo la fine delle ostilità all'interno dei partiti di maggioranza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri concluso in tarda serata con la mediazione del premiersullarappresenta una tregua, ma non certo la fineostilità all'interno dei partiti di maggioranza. L'articolo .

GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - CarloCalenda : In Italia la pandemia ha già fatto più danni che altrove. Anche il 2021 sarà tosto, tra vaccini e crisi sociale. Pe… - FedericoDinca : Personalmente credo una follia Governo senza il Premier @GiuseppeConteIT che ha merito di aver affrontato con tutti… - michelataxistro : RT @AndreaOrlandosp: Non invidio affatto chi dovrà argomentare la tempestività di una crisi di governo prodotta in questo preciso momento s… - Donna37727968 : Toc toc ! Ma guarda un po’ si prospetta la crisi di governo e subito si attiva macchina del fango ... a senso unico… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi, tutti gli scenari aperti per il governo e la legislatura Avvenire Vertenza Sant’Anna, il Cda: «Cortocircuito istituzionale Asp-Regione»

Il direttore sanitario, Soccorso Capomolla, e il presidente del Consiglio di amministrazione, Gianni Parisi: «Dramma di ora in ora più palese. Siamo al paradosso: si aprono le tendopoli e si chiudono ...

I tre macigni che pesano sul Recovery Plan: manifattura assente, clientelismo e una crisi di governo all’orizzonte

Il terzo filone è la sempre più probabile crisi di Governo, proprio nel momento in cui dobbiamo farci validare dall’Unione Europea il più grande piano di risorse straordinarie per la crescita dal ...

Il direttore sanitario, Soccorso Capomolla, e il presidente del Consiglio di amministrazione, Gianni Parisi: «Dramma di ora in ora più palese. Siamo al paradosso: si aprono le tendopoli e si chiudono ...Il terzo filone è la sempre più probabile crisi di Governo, proprio nel momento in cui dobbiamo farci validare dall’Unione Europea il più grande piano di risorse straordinarie per la crescita dal ...