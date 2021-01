Covid, non c’è pace a Torre del Greco: salgono a 68 la vittime del virus (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Non c’è pace per la città di Torre del Greco, dove il coronavirus da marzo non ha mai smesso di mietere vittime. In serata il sindaco Giovanni Palomba ha annunciato il 68esimo decesso per Covid sul territorio cittadino. Trentotto nuove guarigioni mentre si registrano anche 13 casi di positività, in isolamento domiciliare. Comunicato 1 decesso dal regime ospedaliero. Si tratta di R.S. classe 1942. Questo è quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale della città del corallo – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. “Esprimo massima vicinanza – scrive il sindaco – alla famiglia del nostro concittadino scomparso. Il mio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Non c’èper la città didel, dove il coronada marzo non ha mai smesso di mietere. In serata il sindaco Giovanni Palomba ha annunciato il 68esimo decesso persul territorio cittadino. Trentotto nuove guarigioni mentre si registrano anche 13 casi di positività, in isolamento domiciliare. Comunicato 1 decesso dal regime ospedaliero. Si tratta di R.S. classe 1942. Questo è quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale della città del corallo – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. “Esprimo massima vicinanza – scrive il sindaco – alla famiglia del nostro concittadino scomparso. Il mio ...

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - matteorenzi : “Non richiamo i medici dalle ferie per fare i vaccini”, dice l’assessore lombardo. Una frase assurda, allucinante,… - matteosalvinimi : Prima li hanno chiusi, poi hanno dovuto investire per garantire le misure anti-Covid, infine li hanno sigillati nuo… - SVoxitalia : Montesano: io minacciato di morte. Ma sul Covid non dicono tutta la verità - Paolo65497103 : RT @ChiodiDonatella: NON CI RESTA CHE #SGARBI: E HO DETTO TUTTO 'Questo #governo, una banda di disperati Incollati alle #poltrone, è peggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Via libera alle misure anti-Covid dal 7 gennaio. Scuole riaperte dall'11 Agenzia ANSA Covid Usa, primo caso 'variante inglese' a New York

Primo caso di 'variante inglese' nello Stato di New York. Ad annunciare la scoperta di questo ceppo di coronavirus, che sarebbe più contagioso di quelli già noti, è stato il governatore Andrew Cuomo, ...

Conte sul governo: «Pronto a rafforzare la mia squadra. Sì a un rimpasto, no ad altre operazioni»

Non è escluso lo scenario di una crisi di governo. Ma sarebbe «pilotata» per evitare rischi. A Renzi, leader di Iv, non basta un ritocco: vuole costringere il premier a salire al Quirinale ...

