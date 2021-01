Conferenza stampa Inzaghi: «Nessun alibi, voglio motivazioni» (Di martedì 5 gennaio 2021) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Lazio-Fiorentina Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Fiorentina. LEGGI LA Conferenza COMPLETA SU LAZIO NEWS 24 motivazioni – «Sappiamo l’importanza della partita di domani, veniamo dalle ultime tre gara dove abbiamo fatto cose importanti. Abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano e col Genoa, questi blackout non possiamo permetterceli per la classifica. voglio vedere motivazioni per domani». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Simoneha parlato alla vigilia di Lazio-Fiorentina Simone, allenatore della Lazio, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro la Fiorentina. LEGGI LACOMPLETA SU LAZIO NEWS 24– «Sappiamo l’importanza della partita di domani, veniamo dalle ultime tre gara dove abbiamo fatto cose importanti. Abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano e col Genoa, questi blackout non possiamo permetterceli per la classifica.vedereper domani». Leggi su Calcionews24.com

