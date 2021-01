“Ci sarà proprio lei!”. Sanremo 2021, il colpaccio di Amadeus è in famiglia (Di martedì 5 gennaio 2021) Il prossimo mese di marzo prenderà il via l’attesissimo 71° Festival di Sanremo, condotto anche quest’anno da Amadeus. Al suo fianco ci sarà ovviamente Fiorello, che nella scorsa edizione ha fatto divertire tantissimo milioni di telespettatori. Nei giorni scorsi sono inoltre stati ufficializzati alcuni nomi di personaggi che affiancheranno il conduttore Rai. Avremo infatti la presenza degli artisti Elodie ed Achille Lauro, ma soprattutto uno dei calciatori più forti di sempre. Insieme al direttore artistico avremo l’opportunità di ammirare Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante in forza al Milan. Lo svedese sarà presente in tutte e cinque le serate della kermesse musicale più importante d’Italia e, stando ad alcune indiscrezioni uscite fuori qualche giorno fa, pare percepirà 50 mila euro a serata. Ma adesso il nome che è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Il prossimo mese di marzo prenderà il via l’attesissimo 71° Festival di, condotto anche quest’anno da. Al suo fianco ciovviamente Fiorello, che nella scorsa edizione ha fatto divertire tantissimo milioni di telespettatori. Nei giorni scorsi sono inoltre stati ufficializzati alcuni nomi di personaggi che affiancheranno il conduttore Rai. Avremo infatti la presenza degli artisti Elodie ed Achille Lauro, ma soprattutto uno dei calciatori più forti di sempre. Insieme al direttore artistico avremo l’opportunità di ammirare Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante in forza al Milan. Lo svedesepresente in tutte e cinque le serate della kermesse musicale più importante d’Italia e, stando ad alcune indiscrezioni uscite fuori qualche giorno fa, pare percepirà 50 mila euro a serata. Ma adesso il nome che è ...

