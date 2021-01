Ancelotti | «Il Napoli ha le risorse per inserirsi nel discorso scudetto»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistare un maestro del calcio, Carloper avere una sua opinione sul big match tra Milan e Juve «Il Milan ha l’opportunità di allungare il passo, la Juventus quella di continuare la risalita. Il Milan ha dimostrato di non dipendere da Ibrahimovic, la Juventus ha dato segnali di consolidamento». L’allenatore dell’Everton ha ben chiara la difficoltà del momento, non solo dal punto di vista calcistico. È preoccupato per gli sviluppi della pandemia in Inghilterra, ma si sente tutelato dai rigidi controlli «Fuori da qui dipende dalle responsabilità individuali e il nostro ambiente in questo momento non sta dando un bell’esempio. Organizzare feste e parteciparvi non è un segnale di maturità e di rispetto per il prossimo. Postare poi le foto mi lascia davvero senza parole». Per quanto riguarda la Serie A che lui ha ...