"Umile, modesta. E ora che vivono insieme...". Indiscrezione-bomba sulla baby-fidanzata cubana di Vittorio Cecchi Gori (Di lunedì 4 gennaio 2021) Adesso torna il sereno in casa di Vittorio Cecchi Gori. “Vittorio è stato abbandonato da tutti. Vive in solitudine da anni, ma adesso sta meglio psicologicamente e lo deve grazie a questa ragazza cubana, che ha 33 anni, e che gli ha regalato il sorriso. Ora vivono insieme”, precisa il professor De Luca - amico del produttore - che proprio a noi di Libero ieri, domenica 3 gennaio, ha raccontato per la prima volta di un nuovo capitolo nella vita di Cecchi Gori. Ora che la notizia è rimbalzata ovunque emergono nuovi dettagli, che De Luca ci racconta in una telefonata fiume. Dopo una matrimonio naufragato con Rita Rusic, che si è riavvicinata a Cecchi Gori qualche anno fa dopo un malore improvviso e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Adesso torna il sereno in casa di. “è stato abbandonato da tutti. Vive in solitudine da anni, ma adesso sta meglio psicologicamente e lo deve grazie a questa ragazza, che ha 33 anni, e che gli ha regalato il sorriso. Ora”, precisa il professor De Luca - amico del produttore - che proprio a noi di Libero ieri, domenica 3 gennaio, ha raccontato per la prima volta di un nuovo capitolo nella vita di. Ora che la notizia è rimbalzata ovunque emergono nuovi dettagli, che De Luca ci racconta in una telefonata fiume. Dopo una matrimonio naufragato con Rita Rusic, che si è riavvicinata aqualche anno fa dopo un malore improvviso e ...

