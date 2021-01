Tommaso Zorzi parla di Dayane: “Non posso entrare a gamba tesa con lei perché…” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip svela perché si frena con Dayane Mello nella casa più spiata d’Italia Ad attirare non poco l’attenzione dei telespettatori e del gossip nelle ultime ore Tommaso Zorzi, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia Zorzi ha dimostrato di essere molto ironico e combattivo, dice sempre tutto ciò che gli passa per la testa senza troppi giri di parole. La sua personalità è piuttosto frizzante, in molti hanno però notato che cerca di tenersi a distanza con Dayane Mello. Se con la Mello ha ‘deposto le armi’ un motivo c’è, a rivelarlo nelle scorse ore è stato proprio Tommaso al Grande Fratello Vip mentre chiacchierava ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 4 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip svela perché si frena conMello nella casa più spiata d’Italia Ad attirare non poco l’attenzione dei telespettatori e del gossip nelle ultime ore, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italiaha dimostrato di essere molto ironico e combattivo, dice sempre tutto ciò che gli passa per la testa senza troppi giri di parole. La sua personalità è piuttosto frizzante, in molti hanno però notato che cerca di tenersi a distanza conMello. Se con la Mello ha ‘deposto le armi’ un motivo c’è, a rivelarlo nelle scorse ore è stato proprioal Grande Fratello Vip mentre chiacchierava ...

