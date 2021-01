Ted Lasso | finalmente un allenatore che ci racconta che cos’è il calcio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Fatevi un favore, in questo inizio d’anno, guardate Ted, la serie prodotta e distribuita da Apple TV+. Nata da un successo pubblicitario – a partire dall’omonimo personaggio protagonista dei promo della Premier League su NBC Sports – la sit-comdi Ted, un exdi football americano, ingaggiato dall’AFC Richmond, una squadra del massimo campionato calcistico inglese, dove egli viene catapultato senza avere la minima idea di come questo sport funzioni. Un signore con l’accento del Kentucky che ai giornalisti molto British che lo deridono, impettiti, alla sua prima uscita ufficiale con la stampa e che lo mettono alla prova chiedendogli in cosa consista la regola del fuorigioco, risponderà: “Userò lo stesso metodo adoperato dalla Corte Suprema americana nel 1964 per definire la pornografia: ...