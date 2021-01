Sui vaccini è polemica per i tempi lenti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pressing del governo sulle Regioni 'bisogna accelerare sul piano vaccinale'. Sono piuù di 118 mila le persone alle quali è stata somministrata la prima dose. Preoccupa in particolare la situazione ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pressing del governo sulle Regioni 'bisogna accelerare sul piano vaccinale'. Sono piuù di 118 mila le persone alle quali è stata somministrata la prima dose. Preoccupa in particolare la situazione ...

CarloCalenda : I Leghisti difendono #Gallera su dichiarazioni deliranti sui vaccini, i fan di Conte difendono Arcuri sul piano vac… - NicolaPorro : Guardate cosa scriveva il ministro #Bonafede nel 2010 sui vaccini. Ironia della sorte: oggi è testimonial della vac… - giornalettismo : Se le #vaccinazioni in #Lombardia vanno a rilento è colpa 'delle altre #Regioni che hanno fatto la corsa per dimost… - giadanajarro : RT @CarloCalenda: I Leghisti difendono #Gallera su dichiarazioni deliranti sui vaccini, i fan di Conte difendono Arcuri sul piano vaccinale… - NosapaiD : La Lega scarica Gallera sui vaccini: “Dichiarazioni non condivise, non rappresenta il governo della Regione” -