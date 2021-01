Sfiducia a Gallera, Salvini: “Rimpasto? Non faccio nomi, quando le cose saranno fatte lo saprete. La Lombardia deve tornare a essere un modello” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “No, nei prossimi giorni si corre, quando le cose saranno fatte lo saprete“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della camera ardente di Marco Formentini, se si è confrontato o si confronterà con il presidente lombardo, Attilio Fontana, per parlare di un eventuale Rimpasto di giunta, dopo le parole sui vaccini dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, che hanno fatto scoppiare un caso politico. “Guardo avanti, non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare la Lombardia a essere un modello – ha aggiunto – dopo la bomba che ci è esplosa in casa con il Covid vogliamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “No, nei prossimi giorni si corre,lelo“. Così il leader della Lega, Matteo, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della camera ardente di Marco Formentini, se si è confrontato o si confronterà con il presidente lombardo, Attilio Fontana, per parlare di un eventualedi giunta, dopo le parole sui vaccini dell’assessore al Welfare, Giulio, che hanno fatto scoppiare un caso politico. “Guardo avanti, non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare laun– ha aggiunto – dopo la bomba che ci è esplosa in casa con il Covid vogliamo ...

