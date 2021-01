Scuola | cosa serve per non richiudere più

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il sì o il no pregiudiziali e in astratto dicono nulla. Perché dipendono dalle condizioni e da come si affrontano le variabili in campo per contenere il rischio contagi. Ma è un anno che ormai si naviga sul o così o pomì. C’è che è inutile bardarsi da palombari per entrare nei luoghi in cui si vaccina e poi soprassedere per altri luoghi. Un ambiente chiuso in cui stazionano più persone è e rimane un ambiente chiuso in cui stazionano più persone, il virus non distingue. Un’aula, vale come un ufficio, come un mezzo pubblico, come un ristorante. In un’aula stazionano per 5 ore da 25 persone in su. Le variabili da verificare per contrastare il contagio in un ambiente confinato (così si definisce qualunque spazio delimitato da pareti) sembrerebbero essere: mascherina, distanziamento, ventilazione. La ventilazionea prevenire sia il contagio via droplet sia quello via ...