Presidente Conte | ma non si accorge che non sta funzionando nulla?

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Curva dei contagi che non scende, piano vaccini a rilento, incertezza nelle riaperture, zone rosse, Ristori in ritardo: l’impressione è che le cose non stiano andando benissimo. Marzo 2020: esplode… L'articolo proviene da Meteoweek.com.