NieR: Automata: cheat segreto scoperto (Di lunedì 4 gennaio 2021) NieR: Automata è sicuramente uno dei videogiochi più interessanti usciti negli ultimi 5 anni, ve ne abbiamo anche parlato qui.Oggi è uscita fuori una scoperta interessante: un cheat segreto che porta direttamente al finale definitivo del gioco. Scopriamone di più. Yoko Taro e il cheat di NieR: Automata La scoperta è stata fatta dal famoso modder Lance McDonald e non si tratta di un problema all'interno del gioco, bensì di un trucco ufficiale.La cosa è stata confermata anche da Yoko Taro, sviluppatore del gioco, che ha fatto capire che il cheat era riuscito a rimanere nascosto per la bellezza di 4 anni (il gioco è uscito nel 2017).

