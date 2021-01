Ministro Boccia: “Zona bianca è una prospettiva ma ora non cambiamo i meccanismi” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “La Zona bianca? Deve essere la prospettiva ma la certezza è che per ora le zone non cambiano: resta il giallo, l’arancione e il rosso“. Lo ha affermato il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia durante il suo intervento a ‘La vita in diretta’ su Rai 1. “Ne parleremo con il prossimo Dpcm del 15 gennaio – ha precisato il Ministro -. Stiamo inasprendo le soglie, costruendo un meccanismo che consenta il passaggio ad arancione e rosso più automatico e veloce. Tutte le valutazioni, compresa quella sulle zone bianche, sono sul tavolo, tutti vorremmo tornare bianchi, ma ne discuteremo al momento opportuno“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) “La? Deve essere lama la certezza è che per ora le zone non cambiano: resta il giallo, l’arancione e il rosso“. Lo ha affermato ilper gli Affari regionali Francescodurante il suo intervento a ‘La vita in diretta’ su Rai 1. “Ne parleremo con il prossimo Dpcm del 15 gennaio – ha precisato il-. Stiamo inasprendo le soglie, costruendo un meccanismo che consenta il passaggio ad arancione e rosso più automatico e veloce. Tutte le valutazioni, compresa quella sulle zone bianche, sono sul tavolo, tutti vorremmo tornare bianchi, ma ne discuteremo al momento opportuno“. SportFace.

Advertising

AngeloCiocca : RT @AngeloCiocca: Il piano che non c’è del super commissario #Arcuri ! Le Regioni non sanno nemmeno come devono comportarsi e c’è confusion… - gahanist1 : RT @EroeSemantico: “Se posticipo l’apertura delle scuole, allora devo posticipare anche l’apertura delle altre attività”. Ministro Boccia c… - RChiovenda : RT @AngeloCiocca: Il piano che non c’è del super commissario #Arcuri ! Le Regioni non sanno nemmeno come devono comportarsi e c’è confusion… - andreakampus : RT @EroeSemantico: “Se posticipo l’apertura delle scuole, allora devo posticipare anche l’apertura delle altre attività”. Ministro Boccia c… - manu_etoile : RT @AngeloCiocca: Il piano che non c’è del super commissario #Arcuri ! Le Regioni non sanno nemmeno come devono comportarsi e c’è confusion… -