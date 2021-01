Milan-Juventus in tv: orario, programma, streaming, probabili formazioni. Su che canale vederla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale, mercoledì 6 gennaio, vedrà disputarsi per intero il programma della sedicesima giornata. Il match previsto alle ore 20.45 sarà quello tra il Milan e la Juventus. Rossoneri con il 4-2-3-1, bianconeri con il 4-4-2. La gara tra Milan e Juventus si giocherà mercoledì 6 gennaio. Il match della sedicesima giornata della Serie A di calcio inizierà alle ore 20.45. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara. probabili formazioni Milan-Juventus Milan ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale, mercoledì 6 gennaio, vedrà disputarsi per intero ildella sedicesima giornata. Il match previsto alle ore 20.45 sarà quello tra ile la. Rossoneri con il 4-2-3-1, bianconeri con il 4-4-2. La gara trasi giocherà mercoledì 6 gennaio. Il match della sedicesima giornata della Serie A di calcio inizierà alle ore 20.45. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ed inin abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara....

