Malore per Roberto Maroni, è ricoverato in ospedale (Di lunedì 4 gennaio 2021) VARESE, 04 GEN - Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, è stato ricoverato oggi in osservazione in ospedale a Varese a seguito di un Malore. A quanto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) VARESE, 04 GEN -, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, è statooggi in osservazione ina Varese a seguito di un. A quanto ...

Advertising

fattoquotidiano : Roberto Maroni, ex governatore della Lombardia e candidato sindaco per la Lega a Varese, è stato ricoverato oggi - Agenzia_Ansa : Malore in casa per Roberto Maroni, ex governatore lombardo e candidato sindaco per la Lega a #Varese. Cadendo ha ba… - MediasetTgcom24 : Malore per Maroni, l'ex presidente lombardo ricoverato in ospedale - Italia_Notizie : Maroni ricoverato in ospedale: malore per l'ex ministro - Maria33759436 : Roberto Maroni colpito da malore: è ricoverato in ospedale a Varese L'ex ministro è vigile ed è stato trattenuto in… -