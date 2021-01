LIVE – Ascoli-Reggina, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di lunedì 4 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Ascoli-Reggina, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie B 2020/2021. Scontro diretto per evitare la retrocessione: i padroni di casa hanno raccolto quattro punti nelle ultime due gare, ma sono ultimi in classifica, mentre i calabresi hanno rialzato la testa grazie a due vittorie consecutive e vogliono proseguire su questa strada. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di lunedì 4 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Ascoli-Reggina Ore 17:00 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciassettesima giornata di. Scontro diretto per evitare la retrocessione: i padroni di casa hanno raccolto quattro punti nelle ultime due gare, ma sono ultimi in classifica, mentre i calabresi hanno rialzato la testa grazie a due vittorie consecutive e vogliono proseguire su questa strada. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di lunedì 4 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAOre 17:00 SportFace.

