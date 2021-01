Il Catanzaro chiama Messi: 'I nostri colori ti donano' (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Leo, lo sai che questi colori ti donano proprio?" . È il divertente tweet del Catanzaro che ha postato una foto di Messi con la maglia del Barcellona della stagione 2013-2014 con i colori giallorossi ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Leo, lo sai che questitiproprio?" . È il divertente tweet delche ha postato una foto dicon la maglia del Barcellona della stagione 2013-2014 con igiallorossi ...

"Leo, lo sai che questi colori ti donano proprio?". È il divertente tweet del Catanzaro che ha postato una foto di Messi con la maglia del Barcellona della stagione 2013-2014 con i colori giallorossi ...

Elezioni provinciali di Catanzaro, Lamezia potrebbe essere la grande assente

Catanzaro - Tra i temi politici al centro dell'agenda del nuovo anno non solo le elezioni regionali, fissate nel prossimo 11 aprile dopo la prima indicazione di data del 14 febbraio, ma anche le elezi ...

