Fca-Psa, via libera alla fusione: nasce Stellantis (Di lunedì 4 gennaio 2021) nasce Stellantis, dalla "più grande fusione nell'industria auto dall'origine del settore" come affermato da Louis Gallois, presidente del Consiglio di sorveglianza di Psa, in occasione della fusione con Fca. Due dei maggiori colossi dell'automobile si uniscono oggi per dare vita al quarto gruppo mondiale nel settore: un matrimonio che, alle quotazioni attuali, unisce il gruppo italiano e quello francese in una maxi fusione da 44 miliardi di capitalizzazione a fine 2020. Fca, via libera alla fusione dall'assemblea Psa Gli azionisti del gruppo PSA hanno approvato in mattinata a larghissima maggioranza il progetto di fusione con Fca. A votare a favore del progetto il 99,85% degli azionisti presenti in Assemblea.

