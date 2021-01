Divieti anche dopo la Befana ma spunta la “zona bianca” | di cosa si tratta

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Lanon sarà per gli italiani il giorno della liberazione dallarossa e di qualsiasi altra fascia. Il 9 e 10 gennaio tutto il Paese potrebbe tornare in fascia arancione. E nei prossimi giorni il governo potrebbe decidere di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

infoitinterno : Nuovo Dpcm: limiti e divieti anche dopo l’Epifania, ma dal 15 gennaio l’ipotesi di una zona bianca - Phastidio : La zona bianca (sic) per 'dare una speranza ai cittadini'. Sempre più divorziati dalla realtà Nuova ordinanza: lim… - Daniele_Manca : Nuovo Dpcm: limiti e divieti anche dopo l’Epifania, ma dal 15 gennaio l’ipotesi di una zona bianca, ??… - dududu_dadaumpa : Io Conte lo caccerei anche solo perché con sti divieti, non fa più trombare noi Single! ?? - Corriere : Divieti anche dopo l’EpifaniaE dal 15 l’idea di una zona bianca -

In ogni caso per i prossimi giorni gli italiani saranno all prese con l'ennesima stretta. Si parla anche proroghe del divieto di spostamento tra le regioni in fascia gialla e delle visite ...Un altro scostamento di bilancio da circa 20 miliardi. È quello che il governo si appresta a chiedere al Parlamento entro gennaio per finanziare il quinto decreto Ristori che dovrebbe essere chiamato ...