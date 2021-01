Dimissioni per stipendio non pagato: quando darle ed efficacia giuridica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Purtroppo non sempre il pagamento dello stipendio avviene con regolarità, ovvero secondo le tempistiche prestabilite. Talvolta, infatti, difficoltà economiche dell’azienda, se non una vera e propria crisi, oppure la mancata correttezza del datore di lavoro che di fatto non paga il suo dipendente, possono comportare una o più mensilità di stipendio non pagato. Ebbene, che fare in queste circostanze? come può tutelarsi il lavoratore, per porre rimedio ad una situazione non conforme a quelli che sono i doveri delle parti del contratto di lavoro? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sull’insieme dei diritti e doveri essenziali del lavoratore verso il proprio capo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News stipendio non pagato e Dimissioni: il punto ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 4 gennaio 2021) Purtroppo non sempre il pagamento delloavviene con regolarità, ovvero secondo le tempistiche prestabilite. Talvolta, infatti, difficoltà economiche dell’azienda, se non una vera e propria crisi, oppure la mancata correttezza del datore di lavoro che di fatto non paga il suo dipendente, possono comportare una o più mensilità dinon. Ebbene, che fare in queste circostanze? come può tutelarsi il lavoratore, per porre rimedio ad una situazione non conforme a quelli che sono i doveri delle parti del contratto di lavoro? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sull’insieme dei diritti e doveri essenziali del lavoratore verso il proprio capo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsnon: il punto ...

massiciccio : @LucaBadaboom Assolutamente no perché in tutto quello che dice non ha mai parlato di pianificazione per la riparten… - dsaerdsear : La ripartenza per il governo rappresenta una vera incognita .Non sano come fare.Azz........!Straordinari! allorché… - Max86626235 : RT @AlessandroFagio: È ora del #GovernoDraghi è fondamentale per il #RecoveryPlan e per ritrovare il senso alle nostre esistenze. Mentre il… - marcell16895275 : RT @ivocamic: @Capezzone Gli #italiani non sanno cosa accadrà dal #7gennaio I #vaccini sono pochi e ne hanno fatti solo il 10% De che parl… - MissDarcy60 : RT @Angelinidavide3: @Ma_r_coo @giobandnere Non dobbiamo scusarci di niente ! Io non devo niente agli africani e non mi sento responsabile… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni per Come dare le dimissioni con il patronato? La Legge per Tutti Veglia rom davanti all’obitorio per salutare il capofamiglia: intervengono i carabinieri

MONTEBELLUNA - In trenta a vegliare sulla salma del capofamiglia, mancato improvvisamente a causa del Covid. Ha richiesto l’intervento dei carabinieri, a sorvegliare la situazione, la ...

Caos pandemia, Conte appeso a un filo Ministre renziane con la valigia in mano

Dal 7 gennaio può succedere di tutto. L’unica ipotesi tramontata definitivamente è la prova di forza a Palazzo Madama. Renzi potrebbe accettare la pace con il premier, ma alle sue condizioni. Ormai sf ...

MONTEBELLUNA - In trenta a vegliare sulla salma del capofamiglia, mancato improvvisamente a causa del Covid. Ha richiesto l’intervento dei carabinieri, a sorvegliare la situazione, la ...Dal 7 gennaio può succedere di tutto. L’unica ipotesi tramontata definitivamente è la prova di forza a Palazzo Madama. Renzi potrebbe accettare la pace con il premier, ma alle sue condizioni. Ormai sf ...