Das Boot | anticipazioni puntate in onda lunedì 4 gennaio su TV8

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dasdelle duein2020 alle 21:30 su TV8.2021 su Tv8 continua l’appuntamento seriale della settimana con la prima stagione inedita in chiaro della serie Das, una serie originale tedesca di Sky. L’appuntamento con due nuovi episodi è per le 21:30 circa su TV8. La prima stagione di Dasè composta da 8 episodi che andranno inin quattro settimane su Tv8, a ritmo di due episodi a settimana. La serie nel complesso è composta da due stagioni che sono già andate in, con una terza in cantiere e in arrivo nel 2021 prima su Sky. Das, lein...