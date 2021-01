Crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il gesto di lei (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pace fatta? Da settimane si parla di una Crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia nata grazie al programma tv di Canale 5 “Uomini e Donne”. Leggi anche: Rosa Perrotta, una follower le dice: “Torna con tuo marito” ma lei risponde L’ex tronista dopo aver ammesso le difficoltà di coppia si è resa protagonista di un gesto, a detta di molti, distensivo nelle ultime ore. La Perrotta ha condiviso nelle stories di Instagram un vecchio articolo di Vero con tanto poi di foto di famiglia e poche ore dopo anche Pietro ha condiviso alcuni ricordi di quest’estate con la compagna e mamma di suo figlio. Che tra i due sia disceso il sereno? La coppia sta insieme da tre anni: da allora a grazie al programma Mediaset non si ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pace fatta? Da settimane si parla di unatra, coppia nata grazie al programma tv di Canale 5 “Uomini e Donne”. Leggi anche:, una follower le dice: “Torna con tuo marito” ma lei risponde L’ex tronista dopo aver ammesso le difficoltà di coppia si è resa protagonista di un, a detta di molti, distensivo nelle ultime ore. Laha condiviso nelle stories di Instagram un vecchio articolo di Vero con tanto poi di foto di famiglia e poche ore dopo ancheha condiviso alcuni ricordi di quest’estate con la compagna e mamma di suo figlio. Che tra i due sia disceso il sereno? La coppia sta insieme da tre anni: da allora a grazie al programma Mediaset non si ...

