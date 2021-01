Coronavirus, 10.800 nuovi casi in 24 ore, 348 vittime (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 10.800 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 77.993 tamponi. Le vittime sono invece 348. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Nella giornata di ieri erano stati segnalati 14.245 nuovi contagi in 24 ore, su 103mila tamponi processati. Il tasso di positività resta invariato al 13,8%. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 10.800 idiin Italia nelle ultime 24 ore su 77.993 tamponi. Lesono invece 348. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute. Nella giornata di ieri erano stati segnalati 14.245contagi in 24 ore, su 103mila tamponi processati. Il tasso di positività resta invariato al 13,8%.

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 4 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 570.458 • Deceduti: 75.680 (+348) • Dimessi/Guariti: 1.520.… - TgLa7 : #covid, sono 10.800 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le #vittime sono 348. - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 gennaio: 10.800 nuovi casi e 348 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 4 gennaio: 10.800 casi su 77.993 tamponi, 348 morti - SanremoAncheNoi : RT @vnewsita: #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania -