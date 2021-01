Buon compleanno Sebastiano Fusco, Giuliano Santus, Alberto Paloschi… (Di lunedì 4 gennaio 2021) …Cristiano Maria Fantauzzi, Tito Stagno, Stefania Pezzopane, Carlos Saura, Bruno Voglino, Gianni Vattimo, Jack La Cayenne, Scilla Gabel, Giovanni Pellegrino, Aldo Spinelli, Giovanni Cobolli Gigli, Bob Morse, Mimmo Calopresti, Fabrizio Bentivoglio, Paolo Rossi, Julian Sands, Vincenzo Gibiino, Roberto Speranza, Carlotta Tesconi, Paolo Frascatore… Oggi 4 gennaio compiono gli anni: Sebastiano Fusco, giornalista, divulgatore scientifico, saggista; Giuliano Santus, giornalista; Cristiano Maria Fantauzzi, giornalista; Arturo Morelli, ex calciatore; Tito Stagno, giornalista, conduttore tv; Carlos Saura, regista; Bruno Voglino, autore tv; Mario Ambrosino, scenografo, attore; Gustavo Pallicca, ex pallavolista, dirigente sportivo, giornalista, scrittore; Gianni Vattimo, filosofo, politico; Ernesto Vecchi, vescovo; Jack La ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 gennaio 2021) …Cristiano Maria Fantauzzi, Tito Stagno, Stefania Pezzopane, Carlos Saura, Bruno Voglino, Gianni Vattimo, Jack La Cayenne, Scilla Gabel, Giovanni Pellegrino, Aldo Spinelli, Giovanni Cobolli Gigli, Bob Morse, Mimmo Calopresti, Fabrizio Bentivoglio, Paolo Rossi, Julian Sands, Vincenzo Gibiino, Roberto Speranza, Carlotta Tesconi, Paolo Frascatore… Oggi 4 gennaio compiono gli anni:, giornalista, divulgatore scientifico, saggista;, giornalista; Cristiano Maria Fantauzzi, giornalista; Arturo Morelli, ex calciatore; Tito Stagno, giornalista, conduttore tv; Carlos Saura, regista; Bruno Voglino, autore tv; Mario Ambrosino, scenografo, attore; Gustavo Pallicca, ex pallavolista, dirigente sportivo, giornalista, scrittore; Gianni Vattimo, filosofo, politico; Ernesto Vecchi, vescovo; Jack La ...

chetempochefa : Facciamo tanti auguri di buon compleanno alla giovane attivista @GretaThunberg, nostra ospite in questa stagione di… - sscnapoli : ?? Buon compleanno, Pino! ?? #ForzaNapoliSempre - WeCinema : Incredibile e poliedrico, ha sempre lavorato con grandi produzioni, a partire dal successo ottenuto con il ruolo da… - giulsxlou : RT @sorrisiperniall: buon compleanno giulia<3 ti amo e mi manchi @giulsxlou - giulsxlou : RT @dxnshxrmx: ed è per questo che merita tutta la felicità del mondo. è come la porcellana, se la ferisci si crina, si rompe a volte, ma c… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Buon compleanno, Bitcoin. La criptomoneta batte un nuovo record Rai News La donna più anziana al mondo compie 118 anni

Nata il 2 gennaio nel 1903, Tanaka era già stata riconosciuta nel marzo 2019 dal Guinness dei primati come la donna più vecchia del pianeta all'età di 116 anni, e in settembre aveva stabilito il recor ...

Buon compleanno Michael: i 52 anni del campione che non vogliamo dimenticare mai

Michael Schumacher ha rappresentato una di quelle onde emotive che l’Italia sa esaltare al massimo in relazione allo sport. continua su: https://www.fanpage.it/sport/motori/i-52-anni-di-michael-schuma ...

Nata il 2 gennaio nel 1903, Tanaka era già stata riconosciuta nel marzo 2019 dal Guinness dei primati come la donna più vecchia del pianeta all'età di 116 anni, e in settembre aveva stabilito il recor ...Michael Schumacher ha rappresentato una di quelle onde emotive che l’Italia sa esaltare al massimo in relazione allo sport. continua su: https://www.fanpage.it/sport/motori/i-52-anni-di-michael-schuma ...