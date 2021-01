Azzolina fa lo show sul “Fatto”: «Le scuole non sono focolai». Sui suoi errori nemmeno una parola (Di lunedì 4 gennaio 2021) ”Le superiori chiuse da mesi, se i contagi salgono non è qui la causa”. La ministra Lucia Azzolina alza la voce (o fa finta di alzarla). Non dice una parola sugli errori che ha commesso per mesi. A due giorni dalla ripresa del calendario scolastico sulla riapertura delle scuola è ancora buio fitto. Conte spalleggia il ministero ma in tanti vorrebbero tutti gli studenti ancora a casa. La Azzolina assicura: il 7 si torna in classe ”Posso confermare la volontà del governo di riaprire. Avremmo voluto farlo a dicembre”, puntualizza la Azzolina. “Ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni: ora è arrivato il tempo di tornare in classe. La scuola è un servizio pubblico essenziale, non si può continuare a sacrificare i ragazzi né pensare che la didattica a distanza possa sostituire quella in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) ”Le superiori chiuse da mesi, se i contagi salgono non è qui la causa”. La ministra Luciaalza la voce (o fa finta di alzarla). Non dice unasugliche ha commesso per mesi. A due giorni dalla ripresa del calendario scolastico sulla riapertura delle scuola è ancora buio fitto. Conte spalleggia il ministero ma in tanti vorrebbero tutti gli studenti ancora a casa. Laassicura: il 7 si torna in classe ”Posso confermare la volontà del governo di riaprire. Avremmo voluto farlo a dicembre”, puntualizza la. “Ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni: ora è arrivato il tempo di tornare in classe. La scuola è un servizio pubblico essenziale, non si può continuare a sacrificare i ragazzi né pensare che la didattica a distanza possa sostituire quella in ...

Il peggio del 2020? Beh, non c’è alcun dubbio: il 2020. Un anno terribile per il nostro Paese, il coronavirus ha stravolto le nostre vite, piegandole. Spegnendole. Il covid, però, non ha spento la pol ...

