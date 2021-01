Zona rossa, arancione: per le Regioni cambia il sistema dei colori. In arrivo parametri più duri (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 7 gennaio si torna al sistema dei colori delle Regioni decisi sulla base dei 21 indicatori che valutano l'andamento dell'epidemia di Sars-CoV-2. Finisce il «periodo speciale»,... Leggi su ilmattino (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 7 gennaio si torna aldeidelledecisi sulla base dei 21 indicatori che valutano l'andamento dell'epidemia di Sars-CoV-2. Finisce il «periodo speciale»,...

fanpage : Il dottor Pregliasco placa gli entusiasmi e avverte: 'Niente pranzi e cene per tutto il 2021' - ricpuglisi : Novità? Rimaniamo in zona rossa fino al 2030? - Adnkronos : Pregliasco: 'Basta concessioni, #zonarossa anche dopo il 6 gennaio' - Nico6410 : RT @marinagirardi5: Buona Domenica qui pioggia e freddo, ma siamo in zona rossa quindi stiamo a casa con un buon libro e un po' di Twitter - resistenzasvran : Non sono uno schiavo, non ho intenzione di sottostare al “lavora, produci e nei weekend stai tappato in casa.”Sappi… -