VIDEO Juventus-Udinese 4-1, Highlights, gol e sintesi: doppietta di Cristiano Ronaldo, i bianconeri tornano al successo (Di domenica 3 gennaio 2021) La Juventus è tornata alla vittoria in Serie A, dopo la brutta battuta d'arresto contro la Fiorentina arrivata una decina di giorni fa. I Campioni d'Italia hanno sconfitto l'Udinese per 4-1 nel posticipo della 15ma giornata e si lanciano così con grande ottimismo verso il big match di mercoledì contro il Milan capolista. I bianconeri si trovano al quinto posto, a 10 punti di ritardo dai rossoneri (ma con un incontro da recuperare). A decidere la contesa è stata una doppietta di Cristiano Ronaldo e un sigillo di Federico Chiesa, durante una partita ben controllata dai padroni di casa dover forzare il ritmo. Al 31? i padroni di casa sono passati in vantaggio: De Paul riceve la rimessa laterale di Stryger Larsen, ma commette un gravissimo errore e si fa portare via il pallone da Ramsey, ...

