"Sei un virus, entri e...". Dayane Mello-horror contro Stefania Orlando, la lite nella notte finisce in disgrazia (Di domenica 3 gennaio 2021) Altre scintille, una notte di litigi e attacchi al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ultimo scontro è tra Stefania Orlando e Dayane Mello, per certo non nuove agli screzi. La Orlando infatti ha accusato la modella brasiliana di sfruttare le situazioni che si creano nella casa a suo vantaggio, ma soprattutto di farlo gettando gli altri in cattiva luce e avvicinandosi soltanto alle persone che le convengono. Parole che hanno fatto schizzare la Mello, che ha alzato i toni e picchiato duro contro Stefania, affermando: "Tu sei come un virus, entri nel cervello di tutti". Parole particolarmente infelici, al tempo della pandemia. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Altre scintille, unadi litigi e attacchi al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ultimo sè tra, per certo non nuove agli screzi. Lainfatti ha accusato la modella brasiliana di sfruttare le situazioni che si creanocasa a suo vantaggio, ma soprattutto di farlo gettando gli altri in cattiva luce e avvicinandosi soltanto alle persone che le convengono. Parole che hanno fatto schizzare la, che ha alzato i toni e picchiato duro, affermando: "Tu sei come unnel cervello di tutti". Parole particolarmente infelici, al tempo della pandemia. E ...

Corriere : Noi, centenari guariti dal virus. I sei casi che trasmettono speranza - 6000sardine : Il tribunale di #Shanghai accusa la 37enne, avvocata e giornalista, #Zhang Zhan di «aver diffuso maliziosamente inf… - oppinismile : RT @esauritanapoli: comunque “sei come un virus” è una frase bruttissima. #TZVIP - Ileniad_ : RT @esauritanapoli: comunque “sei come un virus” è una frase bruttissima. #TZVIP - voilaloves : RT @naomiheidiio: com’è che l’embolo non vi parte quando Dayane entra sul personale e dice a Stefania: ”una amica come te non la vorrei mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei virus Napoli, Covid, sei casi positivi alla versione inglese del virus: «In tutto isolate otto varianti diverse» Il Messaggero LIVE Bollettino Coronavirus, restrizioni fino al 15 gennaio. Spezia: positivo Bastoni

Ore 10.49 - Spezia: positivo Bastoni — Simone Bastoni è stato trovato positivo al coronavirus e non sarà disponibile per la sfida di oggi contro il Verona. Saliti a 84.027 i vaccinati in Italia. Le pr ...

Coronavirus, in arrivo una nuova circolare del Ministero della Salute: i test rapidi saranno validi come i tamponi. Ecco cosa cambia

Covid-19, sale la percentuale di positivi su tamponi effettuati L’Italia continua la sua lotta contro il Covid-19 e, in tal senso, lo scorso 27 dicembre è ?

Ore 10.49 - Spezia: positivo Bastoni — Simone Bastoni è stato trovato positivo al coronavirus e non sarà disponibile per la sfida di oggi contro il Verona. Saliti a 84.027 i vaccinati in Italia. Le pr ...Covid-19, sale la percentuale di positivi su tamponi effettuati L’Italia continua la sua lotta contro il Covid-19 e, in tal senso, lo scorso 27 dicembre è ?